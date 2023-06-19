رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني قطع أشواطا كبيرة في المحور السياسي

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في المحور السياسي بالحوار الوطني، لما له من أهمية كبرى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن المجتمع الأهلي قطع أشواطًا كبيرة، عن طريق مجموعة من الإجراءات التي وضعت مصر على خطوات صحيحة؛ قابلة للتطوير بحيث تكون من الرواد بمنطقة الشرق الأوسط.



ولفت إلى أنه جرى مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر، وتشجيع التفاعل بين الأكاديمية المصرية للتدريب ونظيراتها في الخارج، وحرية البحث العلمي وقانون المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني قطع أشواطا كبيرة في المحور السياسي.



وتابع، أن قانون 2019 للعمل الأهلي أحدث نقلة كبيرة في مصر، إذ أنه حقق إنجازات كبيرة في هذا الصدد، ويعد أحد القوانين الجيدة على مستوى العالم.









وانطلقت جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، لمناقشة «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.



وناقشت الجلسات «قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، المدرجة على جدول لجنة المحليات.