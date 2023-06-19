موازنة النواب: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تجاوزت 3 تريليون جنيه خلال 10 سنوات

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، هي حق من حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كل مواطن له الحق في الرعايا الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن موازنة العام المالي الجديد 2023-2024، بلع فيها حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 530 مليار جنيه، موضحًا أن الدعم يتمثل في ثلاثة مجموعات على النحو التالي، الدعم السلعي 251,6 مليار جنيه، إجمالي الدعم في مجالات التنمية 2,6 مليار جنيه، وإجمالي الدعم للأنشطة الاقتصادية 57.6 مليار جنيه يندرج تحتهم 36 نوعًا من الدعم المباشر.

وأشار إلى أن الدعم السلعي يندرج تحته 6 مجموعات أهمها السلع التموينية 127,7 مليار جنيه، دعم المواد البترولية 119,4 مليار جنيه، والأدوية وألبان الأطفال 3 مليار جنيه، وشركات المياه مليار جنيه، مؤكدًا أن إجمالي أبواب الدعم المندرجة تحت الدعم السلعي 251,6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن دعم مجالات التنمية المتمثلة في، نقل الركاب بلغ 1,7 مليار جنيه، من اشتراكات طلبة بالقطارات والمترو، والتأمين الصحي على الطلاب 387 مليون جنيه، ودعم تأمين صحي شامل بلغ 2 مليار جنيه، ومعاشات تكافل وكرامة 31 مليار جنيه.

وذكر أن مشروع تكافل وكرامة بدأ بقرض قيمته 400 مليون دولار يستفيد منه 1,7 مليون مواطن، إلى أن وصل عدد المستفيدين مؤخرًا إلى 4,7 مليون أسرة مستفيدة ممول بالكامل من الموازنة العامة للدولة بقيمة 31 مليار جنيه.

ونوه أن حجم الدعم والمزايا والمنح الاجتماعية قبل 2014عام كان 130 مليار جنيه، وفي أخر 10 سنوات ارتفع إلى ما يقرب من أربع أضعافه ليتجاوز 3 تريليون خلال هذه السنوات.

وأضاف أن هناك مساهمة في صندوق المعاشات بواقع 134,7 مليار دولار في هذا البند، دعم الإسكان الاقتصادي 10,2 مليار جنيه، هذا إلى جانب 23 نوع من أنواع الدعم تندرج تحت بند المنح والمزايا الاجتماعية.