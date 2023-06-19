الداخلية التونسية: منفذ هجوم الطعن يعاني من اضطرابات نفسية

قال مصدر من وزارة الداخلية التونسية، إن منفذ هجوم الطعن، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر سفارة البرازيل يعاني من "اضطرابات نفسية".

وأوضح المتحدث فاكر بوزغاية لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، أن منفذ الهجوم الذي أودى بحياة رجل أمن، "هو أستاذ جامعي -53 عاما- وليست له انتماءات سياسية كما لا يتبنى فكرا إرهابيا".

وأفادت الوزارة في وقت سابق بأن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه وإصابته في ساقه ونقله إلى المستشفى.

وأضاف المتحدث أن عائلته أفادت بأنه "يعاني اضطرابات نفسية".

واكتفى بوزغاية بوصف الهجوم بـ"العملية الإجرامية".

ويأتي الحادث بعد نحو شهر من هجوم نفذه أحد عناصر الأمن بمحيط كنيس الغريبة بجزيرة جربة خلال الاحتفالات الدينية السنوية، خلف ستة قتلى من بينهم اثنين من الزائرين للكنيس وأربعة عناصر أمنية، أحدهم منفذ الهجوم.