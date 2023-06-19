لماذا قد يدفع العمل المستقل أصحابه لإدمان الدوام أو الشعور بالذنب؟

إن اندفاعي - الناجم عن الشعور بالذنب - نحو الإفراط في العمل هو أمر شائع بين العاملين لحسابهم الخاص.

شانون لويز، مصممة جرافيك تبلغ من العمر 35 عاما تعمل لحسابها الخاص في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، تقول إن الشعور بالذنب يكون أعمق عندما تفعل شيئا ممتعا بدلا من العمل.

تضيف شانون:" أعتقد أن هذا الشعور يأتي عندما أفعل شيئا دون مبرر وجيه، مثلا من أجل المتعة والإثارة. أنا لا أشعر بالذنب عندما أطوي الغسيل، لكن عندما أحاول ممارسة هواية ما، يبدأ ذلك الشعور بالظهور".

إنه شعور مزعج يمكن وبلمح البصر أن يفسد اللحظات الممتعة لجميع الأشخاص. تقول دراسة أعدتها مجلة علم النفس التجريبي عام 2021، إن اعتبار الوقت الذي يقضيه المرء في الأنشطة الترفيهية على أنه "وقت ضائع"، هو فعل يقوض المتعة المنشودة من هذه الأنشطة.

من أهم جوانب النجاح في أن تكون مدير نفسك، هو معرفة قيمة ساعات عملك.

تقول لويز إن الشعور بالذنب يتفاقم لديها؛ عندما تقضي وقتا في فعل شيء من دون أجر، إذ تشعر أنها تخسر المال.

تتابع لويز بالقول:" تستطيع بناء مشروعك الخاص، عندما تدرك جيدا أن لوقتك قيمة مالية تُقدر بالدولارات، ومن هنا سيصبح من الصعب عليك فعل أي شيء آخر دون تسعير وقتك. فأنا على سبيل المثال أستطيع حياكة الملابس، لكنني لا أتذكر آخر مرة حكت فيها شيئا، نعم أستطيع قضاء ثلاث ساعات في الحياكة، لكنني أدرك تماما مقدار المال الذي يمكنني كسبه في تلك الساعات بدلا من الحياكة. ففي أي وقت تختار فيه ممارسة هواية بدلا من العمل، إعلم أنك تختارها بدلا من المال".

وعلى الرغم من أن اتباع سياسة "تسعير" وقت عملك هي مفتاح النجاح، إلا أن تطبيقها خارج أوقات العمل يمكن أن يجعل تلك الأوقات غير ممتعة، وفقا لإحدى الدراسات.