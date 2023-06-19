لا حديث داخل نادي الزمالك سوى عن الصفقة المرتقبة التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام، وكذلك عدد من نجوم النادي السابقين أمثال خالد الغندور قائد الفريق السابق ومقدم البرامج بقناة الزمالك.

وبحسب ما تم الإجماع على هوية الصفقة القادمة، فإن الوافد الجديد إلى صفوف الأبيض سيكون لاعباً دولياً، ونجم كبير بمثابة مفاجأة للجماهير عند الإعلان عنه.

"الشروق" استطلعت أكثر من مصدر داخل نادي الزمالك، حيث أن هناك تكهنات عديدة مع وجود تحفظ من جانب اللجنة الفنية وكذلك أمير مرتضى المشرف على الكرة بشأن الإفصاح عن هوية اللاعب.

أحد المصادر المقربة من لجنة الكرة استبعد أن يكون الحديث عن رمضان صبحي نجم بيراميدز ولاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والأهلي السابق.

المصدر أكد أن رمضان لاعب مميز لكنه ليس في حسابات الزمالك الآن، رغم ذلك لا يزال اسم اللاعب يتردد بقوة داخل القلعة البيضاء.

أيضا طُرح اسم الجزائري يوسف بلايلي بعدما كان هدفا تعاقديا سابقا للزمالك، إلا أن فك ارتباطه بناديه الفرنسي جعله هدفا مرتقبا للزمالك.

تأكيدات أخرى من داخل النادي أشارت إلى أن الصفقة محل الحديث الدائر ستكون خارج التوقعات لكنه لاعبا مصريا.. أيضا تردد اسم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق، لكن في وقت سابق كشف اللاعب عن استمراره ضمن صفوفه الجزيرة الإماراتي وعدم تفكيره في الرحيل.