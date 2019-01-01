أحد رواد مهمة «ناسا» الأولى للقمر يدافع عن التعاون الدولي في الفضاء

قال مايكل كولينز، أحد رواد الفضاء بمهمة وكالة "ناسا" التاريخية للهبوط على القمر قبل 50 عاما، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس إنه يجب أن تستمر الولايات المتحدة في كونها قوة بمجال استكشاف الفضاء، لكنه شدد على ضرورة التعاون الدولي.

وأضاف: "يجب اتباع نهج موحد بشأن الأمور التي نفعلها في الفضاء"، وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء التقدم لكن التعاون أكثر أهمية.

وكان كولينز وزميلاه الأمريكيان نيل أرمسترونج وبوز أدرين، هم رواد الفضاء في المهمة أبولو 11 التي نقلت بشر إلى القمر للمرة الأولى في 20 يوليو 1969.

وقال كولينز إنه عندما رأى العلم الأمريكي يُغرس على سطح القمر، شعر بسعادة غامرة وبالفخر لكونه أمريكيا. لكنه أشار إلى أن جولة دبلوماسية قام بها حول العالم برفقة رائدي الفضاء الآخرين جعلت ذهنه يتفتق لأمور أخرى.

وأشار إلى أنه اندهش عندما رأى الناس يعجبون بهذا الأمر ليس لكونه إنجازا أمريكيا ولكن كإنجاز لكل البشرية.

واتفق ألدرين، الذي ظهر أيضا في الحلقة النقاشية التي شارك بها كولينز، على أن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولي ودافع عن فكرة تكوين تحالف دولي للفضاء.