أمير مرتضى: الزمالك حقق مكاسب بالجملة من معسكر قبرص

أكد امير مرتضي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، بأن معسكر الفريق في قبرص كان مميزا للغاية ، وحققنا استفادة كبيرة منه ، لتجهيز اللاعبين للمباريات الثلاثة المتبقية بالدوري العام ، والموسم الجديد .

وأضاف أمير مرتضي ، بإننا قررنا خوض مباريات قوية في معسكر قبرص، أمام أندية قوية بالدوري القبرصي ، ولم نشغل تفكيرنا بالنتائج .

وأشار المشرف العام على قطاع الكرة ، باننا فضلنا خوض مباريات قوية ، ولم نسعى لخوض مباريات مع انديه ضعيفة وتحقيق الفوز بسبعة أهداف او تسعة ، والخروج دون اى استفادة .

وأكد أمير مرتضي ، بان نتائج معسكر قبرص مميزة للغاية ، وسوف يكون لها تأثيرا ايجابيا على الفريق خلال المرحلة المقبلة