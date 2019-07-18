 أمير مرتضى: الزمالك حقق مكاسب بالجملة من معسكر قبرص - بوابة الشروق
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أمير مرتضى: الزمالك حقق مكاسب بالجملة من معسكر قبرص

نديم ناجي
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:29 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:29 ص

أكد امير مرتضي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، بأن معسكر الفريق في قبرص كان مميزا للغاية ، وحققنا استفادة كبيرة منه ، لتجهيز اللاعبين للمباريات الثلاثة المتبقية بالدوري العام ، والموسم الجديد .

وأضاف أمير مرتضي ، بإننا قررنا خوض مباريات قوية في معسكر قبرص، أمام أندية قوية بالدوري القبرصي ، ولم نشغل تفكيرنا بالنتائج .

وأشار المشرف العام على قطاع الكرة ، باننا فضلنا خوض مباريات قوية ، ولم نسعى لخوض مباريات مع انديه ضعيفة وتحقيق الفوز بسبعة أهداف او تسعة ، والخروج دون اى استفادة .

وأكد أمير مرتضي ، بان نتائج معسكر قبرص مميزة للغاية ، وسوف يكون لها تأثيرا ايجابيا على الفريق خلال المرحلة المقبلة

 


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