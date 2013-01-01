 محاكمة مواطن أمريكي متهم بكونه قناصا لدى داعش بتهمة الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محاكمة مواطن أمريكي متهم بكونه قناصا لدى داعش بتهمة الإرهاب

د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 10:43 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 10:43 م

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، إنه تم إعادة مواطن أمريكي متهم بكونه قناصًا لتنظيم داعش الإرهابي في سورية إلى الولايات المتحدة وإنه سيمثل أمام إحدى المحاكم في مدينة نيويورك اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن رسلان ماراتوفيتش أسينوف ، وهو مواطن أمريكي متجنس ولد في كازاخستان ، اعتقل في سورية على يد قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتم نقله مؤخرًا إلى حجز مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي).

واتهم أسينوف /41 عامًا /، الذي عاش في بروكلين من عام 1998 إلى عام 2013 ، بتوفير وتقديم الدعم المادي ، ومن بينه التدريب والخدمات والأفراد ، إلى الجماعة المتطرفة ، التي تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية.

وسافر أسينوف إلى سورية عبر تركيا في ديسمبر 2013 ، وأصبح قناصًا لدى داعش قبل أن يترقى ليصبح "أميرًا" مكلفًا بتدريب الأعضاء الآخرين على استخدام الأسلحة ، بحسب أوراق المحكمة.

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