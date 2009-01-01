بيتزارو: بالتأكيد الموسم المقبل سيكون الأخير لي مع فيردر بريمن

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كرر كلاوديو بيتزارو لاعب فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم تأكيده بأنه سينهي مسيرته الطويلة في 2020 بعد أن يلعب موسما إضافيا مع الفريق المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال البيروفي بيتزارو 40 عاما :" بالتأكيد سيكون هذا هو عامي الأخير. تحدثت مع الجميع. أشعر أننه بصحة جيدة ولكن هذا ليس كافيا".

وأضاف :"أريد التأهل للعب في البطولات الأوروبية في موسمي الأخير مع بريمن. وبعد ذلك سأكون سعيدا للغاية".

وانضم بيتازرو لبريمن قبل عشرين عاما قادما من فريق أليانزا ليما وقضى تسعة أعوام مع الفريق على مدار خمس مرات، كما قضى تسعة أعوام مع بايرن ميونخ، وموسما مع تشيلسي وكولون.

وفاز بيتزارو بالعديد من الألقاب المحلية بالإضافة للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2013 مع بايرن ميونخ، كما فاز بلقب كأس ألمانيا مع بريمن في 2009.

وسجل بيتزارو 197 هدفا في البوندسليجا، ليصبح ثاني أفضل هداف للاعبين المحترفين في البوندسليجا، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال :"أشعر أننه بصحة جيدة. ولكنني حاليا أحتاج لوقت أطول للتعافي عما كنت احتاجه قبل خمس سنوات ".