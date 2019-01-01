أجندة إخبارية ليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019

القاهرة.. يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم، في التاسعة مساء غد، نظيره السنغالي، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019).

القاهرة.. تحيي الفنانة دنيا سمير غانم فعاليات ختام بطولة الأمم الإفريقية (مصر 2019)، في ستاد القاهرة الدولي، وذلك بأداء أغنية جديدة تم إعدادها خصيصا بعنوان (وأدينا النهارده) من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال.

القاهرة – مدريد..يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، في الثانية عشر من ظهر غد، نظيره السويدي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد (تحت 21 عاما) والتي تستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري.

القاهرة – الرياض.. يواجه المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، غدا نظيره السعودي، في إطار المباراة الثانية والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس " نيوم" التي تستضيفها السعودية.