تعرض 3 رجال للضرب حتى الموت في الهند للاشتباه في سرقة ماشية

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تعرض 3 رجال في شرق الهند للضرب حتى الموت اليوم الجمعة على يد قرويين اتهموهم بسرقة ماشية، في حلقة من حلقات عنف الغوغاء في البلاد.

وقالت الشرطة إن القرويين رصدوا الرجال في مقاطعة ساران بولاية بيهار وهم يقودون شاحنة نقل، وزعموا أنها كانت تحمل جاموستين مسروقتين.

وقال رئيس شرطة المقاطعة هار كيشور راي عبر الهاتف: "تجمع حوالي 30 قرويا وبدأ العديد منهم ضرب الرجال بالعصي حتى سقطوا أرضا. وتم الاسراع بالضحايا إلى المستشفى ولكنهم كانوا لفظوا أنفاسهم الأخيرة".

وذكرت الشرطة أن القرويين كانوا غاضبين بسبب أن الرجال الذين جاءوا من قرية مجاورة سرقوا الماشية منهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال راي إنه تم اعتقال ثلاثة قرويين، مضيفا أنه تم فتح قضية في دعوى أقامها القرويون ضد لصوص الماشية.

ونفت الشرطة أن القتل وقع بداوفع دينية، وقالت إن اثنين من الضحايا من الأغلبية الهندوسية في البلاد، والثالث مسلم.

يشار إلى أن حوادث الضرب وتنفيذ العدالة الأهلية أمر شائع الحدوث في الهند.