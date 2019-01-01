تمديد احتجاز مغني الراب الأمريكي أساب روكي في سجن بالسويد

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ذكرت إحدى محاكم العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الجمعة أن مغني الراب الأمريكي، أساب روكي، يجب أن يظل قيد الاحتجاز لفترة أطول في السويد عقب مشاجرة في البلاد.

وقررت المحكمة، بعد مفاوضات خلف أبواب مغلقة، بالموافقة على طلب الادعاء بتمديد فترة الاحتجاز لإنهاء التحقيقات الأولية وبحث توجيه اتهامات من عدمه ضد المغني.

ولدى الادعاء الآن حتى الساعة 11 صباح يوم الخميس المقبل (0900 بتوقيت جرينتش) لاتخاذ قرار.

وقضى أساب روكي 30 عاما، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، أسبوعين بالفعل في سجن سويدي.

وجاء احتجاز مغني الراب على خلفية واقعة حدثت في 30 حزيران/يونيو وسط العاصمة السويدية ستوكهولم. وتُظهر مقاطع الفيديو التي نشرها أساب على إنستجرام وموقع "تي إم زد" الترفيهي شابين يتبعانه هو وفريقه، وتحدث مناوشة في أحد الشوارع، ثم تعلو أصوات المغني وأفراد فريقه وهم يحثون الرجلين على الذهاب.

ويظهر أحد الشابين وهو يضرب فردا من فريق أساب بسماعات الرأس. وأظهرت صور أخرى كيف تم طرح أحد الشابين أرضا وضربه.

وجرى إبقاء اثنين آخرين من فريق أساب قيد الحجز قبل المحاكمة، حيث يسري عليهما طلب الادعاء بتمديد الاحتجاز.