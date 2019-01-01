غفوة سائح نمساوي في أرجوحة تكلفه 300 يورو في إيطاليا

فرضت الشرطة الإيطالية في مدينة تريستا، شمالي البلاد غرامة 300 يورو (340 دولار) بحق رجل أخذ غفوة في أرجوحة شبكية على شاطئ البحر.

ووقع الأمر بعد ظهر أمس الأول الأربعاء، وأعلنته الشرطة المحلية في تريستا الخميس، ونشر في وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الجمعة.

وعلق السائح، البالغ من العمر 52 عاما، أرجوحته الشبكية بين شجرتين. وقالت الشرطة أنها أصدرت عقوبة ضده بسبب أن القوانين في المدينة تحظر ربط أي شيء في شجرة أو نبات.

وتعرض القرار لإنتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لكونه قاسيا للغاية.

وقال روبرتو كوزوليني، العمدة السابق لمدينة تريستا، عبر موقع "فيسبوك" إن الشرطة كان يمكن أن تبدأ في شرح القوانين ودعوة السائح لاحترامها" بدلا من تكبده غرامة فورية".