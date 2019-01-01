الناشطة السويدية جريتا ثونبيرج تشارك باحتجاج مناخي في برلين

من المقرر أن تشارك ناشطة المناخ السويدية الشابة، جريتا ثونبيرج، في احتجاج بشأن المناخ في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة، في ثالث زيارة لها للبلاد للمشاركة في مثل هذا الاحتجاج.

وكانت الناشطة البالغة من العمر 16 عاما قد حفزت أشخاصا من جميع أنحاء أوروبا وخارجها بنشاطها في هذا المجال منذ أن نظمت إضرابا مدرسيا وأطلقت مسيرة خارج البرلمان السويدي في أغسطس.

وانتشرت الإضرابات التي انطلقت تحت شعار "أيام الجُمع من أجل المستقبل" التي بادرت بها، في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تشارك ثونبيرج في الاحتجاج المقرر بمتنزه في برلين وستلقي كلمة خلاله، وذلك حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يجذب ذلك الحدث مشاركة آلاف المحتجين رغم العطلات المدرسية.

وستتوجه ثونبيرج بعد ذلك إلى فرنسا، حيث من المقرر أن تحصل على جائزة بمجال الحرية من منطقة نورماندي يوم الأحد وستتحدث خلال حدث في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يوم الثلاثاء.