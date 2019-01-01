قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الأخيرة شهدت موجة مرتفعة في درجات الحرارة، وبلغت ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث وصلت الحرارة إلى 42 و41 درجة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «دي إم سي»، صباح الجمعة، أنه لا صحة لبعض الشائعات التي أطلقتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول درجات الحرارة إلى 45 درجة، لافتًا إلى أن ذروة درجة الحرارة خلال الموجة الحارة الماضية كانت 42 درجة فقط.

وتابع: «أعلى درجات الحرارة تسجل في فصل الربيع وليس الصيف الذي يمتاز باستقرار وثبات درجات الحرارة، وزيادة نسب الرطوبة يشعرنا بالحر الشديد»، مطالبًا المواطنين بتلقي معلومات الطقس من هيئة الأرصاد الجوية فقط.

وأوضح أن طقس اليوم مستقر حتى يوم الأحد المقبل، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، متوقعًا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة في فترات الليل خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن النشاط المحدود للرياح الذي سيقلل من شعورنا بنسب الرطوبة.