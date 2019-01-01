بريطانيا تعرب عن قلقها بسبب احتجاز السلطات الإيرانية لناقلتي نفط في مضيق هرمز

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن قلق بلاده إزاء احتجاز إيران لناقلتي نفط في مضيق هرمز، معتبرا هذا الأمر غير مقبول.

وقال هانت تعليقا على حادث احتجاز الناقلتين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة: "إنني قلق للغاية إزاء احتجاز الناقلتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز".

وأضاف الوزير البريطاني أن احتجاز السفينتين أمر "غير مقبول"، مشددا على أنه "من المهم ضمان حرية الملاحة وتنقل كافة السفن بشكل آمن وحر في المنطقة".

وأكد هانت أنه سيحضر اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية "لبحث ما نعلمه وما يمكن أن نعمله لضمان الإفراج عن السفينتين بسرعة".

وأشار إلى أن السفير البريطاني في طهران على اتصال بوزارة الخارجية الإيرانية من أجل تسوية القضية، وأن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين في هذا الصدد.