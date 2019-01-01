ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن سعر الفائدة

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ارتفعت اليوم الجمعة أسعار الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت في الوقت الذى قام فيه المستثمرون بتقييم أرباح الشركات ودراسة أى مؤشرات جديدة على السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضا بينما ارتفع سعر الدولار.

وقادت أسهم الشركات الصناعية وشركات منتجات التكنولوجيا المكاسب في مؤشرستاندارد أند بورز – 500 . كما سجل سهم شركة مايكروسوفت ارتفاعا قياسيا وارتفع سهم شركة كراودسترايك هولدينجز انكوربوريشن للأمن الإلكترونى على خلفية توقعات متفائلة .

وفى الوقت ذاته سجل مؤشر شركة ستيت ستريت كورب ارتفاعا بينما انخفض سهم أمريكان اكسبريس على خلفية ارتفاع نفقات بطاقات الحوافز الائتمانية .

وارتفع سهم شركة بوينج لصناعة الطائرات بعد أن نجحت الشركة في التغلب على بعض المشكلات الخاصة بتكاليف ورسوم عدم استخدام طائرات بوينج 737 ماكس والبالغة 4.9 مليار دولار .

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن التذبذب في أسعار البورصة والذى جاء نتيجة لتصريحات رئيس فرع مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى في نيويورك جون ويليامز أمس الخميس ، أعاد الحديث عن النسبة التى سيخفض بها مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى معدل الفائدة خلال الشهر الحالى .

وارتفع سعر الدولار الأمريكى أمام سلة العملات المتنافسة بواقع 0.3 في المئة .