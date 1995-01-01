تتراجع أعداد عُصفُور الدُّوري حول العالم، وهو الطائر البري الأكثر انتشارًا وارتبطًا بمنازل البشر، المعروف باسم عصفور المنزل، وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن مرض ملاريا الطيور قد يكون السبب وراء تراجع أعداد عصافير المنازل في لندن بنسبة 71٪ منذ العام 1995.

قاد الانخفاض المفاجئ وغير المبرر للطيور المسماة علميًا باسم (Passer domesticus) في جميع أنحاء لندن، فريق من جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL)، و الجمعية الملكية للحفاظ على الطيور ((RSPB، ومعهد الأمانة البريطانية لعلم الطيور (BTO)، وجامعة ليفربول، للتحقيق في ما إذا كانت العدوى الطفيلية هي السبب وراء هذا الانخفاض.

جمع الباحثون بيانات 11 موقعًا في لندن، في الفترة من نوفمبر 2006، إلى سبتمبر 2009، ارتكز كل موقع حول مستعمرة تكاثر لهذا النوع من الطيور، بحيث تبتعد مسافة أربعة كيلومترات على الأقل عن الأخرى، لضمان عدم اختلاط المجموعات المختلفة من الطيور.

من خلال عينات الدم والبراز، وحساب أعداد الذكور البالغة، استطاع الفريق مراقبة معدلات الإصابة وشدتها، وتقدير التغيرات في أعداد الطيور، التي تم صيدها بعناية والإفراج عنها بسرعة.

أظهرت نتائج الدراسة أنه من بين 11 مستعمرة تمت دراستها، تراجعت الأعداد في سبعة مستعمرات، وأن 74٪ من العصافير تحمل ملاريا الطيور، وهي سلالة تصيب الطيور فقط، بالرغم من أن الرقم في بعض المستعمرات كان يصل إلى 100%.

وقالت الباحثة بمعهد الأمانة البريطانية لعلم الطيور (BTO)، والمؤلف الرئيسي للبحث، الدكتورة داريا دادام: "اختبرنا عدد من الطفيليات، وكانت طفيليات البلازموديوم المسببة لملاريا الطيور، هي المتسببة في خفض أعداد الطيور".

مثلما تنتشر عدوى الملاريا بين البشر، ينتقل طفيلي ملاريا الطيور عن طريق لدغات البعوض أيضا، و تشير الدراسة إلى أن ملاريا الطيور ستصبح أكثر شيوعًا في أنحاء شمال أوروبا، بسبب تغير المناخ، حيث أن درجات الحرارة المرتفعة، والطقس الرطب يساعدان على توفير بيئة مناسبة لتكاثر البعوض، وهو ما سيساعد على انتشار المرض بين الطيور.

وقال الدكتور ويل بيتش، رئيس قسم تقديم الأبحاث في RSPB: "تنخفض أعدد عصفور المنازل في العديد من البلدات والمدن في جميع أنحاء أوروبا منذ الثمانينات، ويشير هذا البحث إلى أن ملاريا الطيور قد تكون السبب في انخفاض أعداد عصفور المنزل، ولكن من غير المعروف كيف تؤثر العدوى على الطيور المصابة، وربما تزيد درجات الحرارة من أعداد البعوض، أو أن الطفيلي قد أصبح أكثر ضراوة".

تعمل جمعية علم الحيوان في لندن (ZSL)، على حماية صحة الحياة البرية، وفهم كيفية انتشار الأمراض الحيوانية بين السكان والموائل، الأمراض مثل ملاريا الطيور، هي سبب مهم لتدهور الحياة البرية، وتهديد مباشر لعدد من الأنواع المهددة بالانقراض، ويمكن أن تصيب الحيوانات الأليفة أيضًا، ومن خلال فهم آليات العدوى وتأثير هذه الأمراض، يمكننا وضع استراتيجيات الحد منها وتخفيف أثرها على الحياة البرية.