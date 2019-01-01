محصول قياسي من الحبوب في تونس يصطدم بأزمة التخزين

دعا الحزب الجمهوري المعارض في تونس اليوم الجمعة، الحكومة إلى ايجاد حلول من أجل تصدير فائض الحبوب في ظل أزمة التخزين بسبب الانتاج القياسي هذا العام.

وناهز محصول الحبوب هذا العام قرابة 20 مليون قنطار. وساعد الجيش التونسي في نقل آلاف من الأطنان من المحصول إلى مراكز التجميع والتخزين لتفادي تعرضها الى أضرار بسبب التقلبات المناخية.

وقال وزير الفلاحة سمير الطيب في تصريح إذاعي "اليوم هناك صابة (محاصيل) استثنائية وهي الأولى منذ الاستقلال (عام 1956) وقد خالفت كل التوقعات. من الطبيعي أن تتكدس الحبوب في مراكز التجميع. طاقة التخزين لا تستوعب هذه المحاصيل.

وتابع الوزير "الهدف هذا العام هو تخزين 13 مليون قنطار من المحصول. وهذا يدل على أننا سنحافظ على الجزء الأكبر من المحصول لكننا سنعمل على تخزين أكثر من 13 مليون قنطار".

وتواجه تونس أزمة حقيقية بسبب تكدس المحصول بكميات كبيرة في مراكز التجميع في ظل طاقة الاستيعاب المحدودة للمخازن ما أدى الى مخاوف من تعريضها إلى التلف.

وطالب الحزب الجمهوري اليوم الحكومة بتوفير أماكن تخزين وقتية لحماية محصول الحبوب من مخاطر الإتلاف والبحث عن حلول جدية لترويج ما زاد عن طاقة مراكز التخزين.