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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يوضح تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقع إيواء ضحايا الفيضان في مدينة تولون بمقاطعة إركوتسك شرق البلاد.

وأظهر الفيديو حوارا لطيفا دار بين «بوتين» وطفل يدعى «ماتفي» يستعد لدخول الروضة، حيث ألقى الرئيس الروسي التحية على سيدة وطفلها ليجب الطفل إنه فى حالة جيدة، ثم وجه الحديث للرئيس وسأله «أنت بوتين؟».

وأبدى الرئيس الروسي تعجبه من جرأة الطفل، وظل يداعب روحه المرحة ويتحدث معه حول الاستعداد للدراسة، ليجيبه الطفل بأنه سيذهب لروضة الأطفال فى سبتمبر، والمبنى غرق ولكنه يرمم الآن.

وتفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقع إيواء ضحايا الفيضان في مدينة تولون بمقاطعة إركوتسك شرق البلاد ووعد بتكرار الزيارة.