الجعفري: سياسات بعض الحكومات القائمة على دعم وتمويل الإرهاب تعيق أجندة التنمية بسوريا

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري إن سياسات بعض الحكومات القائمة على فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على سوريا وعرقلة عملية إعادة الإعمار ودعم وتمويل الإرهاب وتجاهل وحماية الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل تعيق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف الجعفري، في بيان أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك بثته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة، أن موقف سوريا المبدئي من أجندة التنمية المستدامة 2030 يتفق مع التقييم الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة والذي أكد فيه على أن الاختبار الحقيقي لإنجازاتنا لن يقاس بخطابات في نيويورك أو جنيف بل من خلال تحقيق نتائج ملموسة في حياة الناس الذين نخدمهم.

وأوضح الجعفري أن سوريا لا تزال تؤمن بأن تمكين الناس والشمولية والمساواة والوصول إلى حلول مستدامة للتحديات التنموية يتطلبان التركيز على خلق الفرص العادلة من خلال مقاربة دولية وأممية تقوم على بناء الثقة الحقيقية بين الحكومات والاحترام المتبادل للسيادة والخصوصية الوطنية.