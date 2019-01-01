رئيس الاتحاد الجزائري: الأجواء رائعة بين اللاعبين في المنتخب

أكد خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن منتخب ثعالب الصحراء نجح في التغلب على "الروتين" خلال فترة معسكر بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية الجزائرية :"نحن على بعد ساعات من المباراة التاريخية أمام السنغال في القاهرة، كأس إفريقيا ناجحة للمنتخب فيها العديد من النجاحات والانتصارات ونأمل أن ننهي البطولة بحمل الكأس".

وأضاف :"أحد صعوبات هذه البطولة، هو أن الروتين الذي يحصل في المنتخبات قد يؤثر على المجموعة لكن ما عشناه نحن أمر مغاير، اللاعبين مرتاحون والأجواء رائعة بينهم وهذا أمر مهم لتحقيق نتائج جيدة".

يُذكر أن المنتخب الجزائري سيواجه نظيره السنغالي مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة في نهائي كأس الأمم الإفريقية.