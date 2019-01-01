 كوريا الجنوبية :لا تأثير لقيود التصدير اليابانية على اتفاقية حماية المعلومات العسكرية بين سول وطوكيو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية :لا تأثير لقيود التصدير اليابانية على اتفاقية حماية المعلومات العسكرية بين سول وطوكيو

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 6:16 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 6:16 م

قال مصدر مطلع بالمكتب الرئاسي في سول اليوم الجمعة إن اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان لا تتأثر بقضية الإجراءات الانتقامية الاقتصادية التي تفرضها طوكيو على سول.

وصرح مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي-يونج خلال اجتماع عقده الرئيس مون جيه-إن أمس الخميس مع رؤساء الأحزاب السياسية الخمسة لمناقشة قيود التصدير اليابانية، بأن الموقف الحالي يتمثل في الحفاظ على الاتفاقية، ولكن يمكن إعادة النظر فيها حسب الظروف، وقفا لما ذكرته رئيسة حزب العدالة شيم سانج-جونج للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية عن المصدر قوله إن الحفاظ على الاتفاقية هو موقف الحكومة الكورية الجنوبية الأساسي.

كانت اليابان فرضت في وقت سابق الشهر الجاري قيودا على تصدير مواد متخصصة تنطوي على أهمية بالغة لصناعة التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية.

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