ترامب يشن هجوما لاذعا على الكاتب الأمريكي توماس فريدمان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الصحفي والكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان، متهما إياه بالنفاق، وذلك ردا على مقال كتبه فريدمان في صحيفة "نيويورك تايمز" اتهم فيه ترامب بالعنصرية.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "توماس فريدمان.. صنف من الأشخاص ضعيف ومثير للشفقة، يكتب أعمدة لنيويورك تايمز بين جولات لعبته المفضلة، الجولف.. قبل أسبوعين، بينما كنت أتحدث لصديق على هاتفه الخلوي، انتهى بي الأمر لسوء الحظ إلى التحدث لفريدمان".

وأضاف: "تحدثنا لبرهة وكان لطيفا ومحترما لأبعد حد مع رئيسكم المفضل، أنا. ثم رأيت العامود الذي كتبه، ’’ترامب سيُعاد انتخابه، ألن يحدث؟’’ لقد دعاني بالعنصري، ولست كذلك، وقال إن (ولاية) رود آيلاند تحولت من (وضع) سييء اقتصاديا إلى عظيم في 5 سنوات لأن حاكمة الولاية أبلت بلاء حسنا".

وتابع ترامب: "قد يكون ذلك صحيحا، لكنها لم تكن لتفعل ذلك لولا النجاح الاقتصادي الهائل لبلدنا والتحول الذي سببته إدارتي"، متهما فريدمان بالنفاق وتصنع الود خلال محادثتهما.