المتحدث العسكري عن هجوم الشيخ زويد: محاولة يائسة لتشويه النجاحات بعد فرض السيطرة الأمنية

علق العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، والذي أحبطته القوات.



وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، مساء الخميس: "هذه محاولات يائسة وفاشلة، الغرض منها تشويه النجاحات التي تم الوصول إليها الآن من فرض السيطرة التامة وإعادة الحياة إلى طبيعتها فضلًا عن تعزيز الهدوء والاستقرار في كافة أنحاء شمال سيناء".



وذكر أن هذا الارتكاز الأمني يقع في مدخل أحد أحياء مدينة الشيخ زويد، موضحًا: "المنطقة التي يقع فيها الارتكاز مأهولة بالسكان، ويتواجد سوق وموقف سيارات بجواره".



واستطرد أن الاستعداد الدائم لعناصر القوات المسلحة ضد أي تهديدات من هذا القبيل، ساهمت في اكتشاف أحد العناصر الإرهابية وهو يحاول التسلل إلى منطقة الارتكاز وتفجير نفسه، متابعًا: "وهو ما كان سيؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف القوات المسلحة والمدنيين، ولكن تم التعامل معه على الفور والقضاء عليه، قبل تحقيق خسائر كبيرة، لكن للأسف استشهد أحد أفراد القوات المسلحة وفرد مدني آخر كان في منطقة الحدث".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن عن إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.



وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة -فى بيان له-: "تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح أمس الخميس بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.