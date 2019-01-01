متطوعو كأس الأمم الإفريقية في ستاد القاهرة لحضور نهائي الكان

استقبلت لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات، جميع الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، عند وصولهم إلى ستاد القاهرة الدولي للمشاركة في تنظيم ختام البطولة.

ورحبت رئيس اللجنة بالمتطوعين من جميع محافظات الجمهورية الذين شاركوا في تنظيم البطولة بستادات القاهرة والإسكندرية و30 يونيو و السلام والسويس والإسماعيلية، وكذا فرق الشباب المتطوعين المكلفين بالاستقبال في المطار والفنادق، ومرافقي المنتخبات.

ويأتي حضور المتطوعين لحفل ختام البطولة والمباراة الختامية تقديراً لجهود الشباب المتطوعين الذي بذلوه على مدار الأشهر السابقة، ودورهم البارز في نجاح استضافة مصر للبطولة من خلال أدائهم للأدوار المطلوبة منهم في مواقع التكليفات كافة.

وبلغ عدد الشباب المتطوعين الذين شاركوا في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 3000 شاب وفتاة من كل المحافظات، ومن جنسيات أجنبية مختلفة، وذلك بعد خوضهم للمقابلات الشخصية والتدريب العام والتخصصي والميداني التي عقدتها لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات لهم.