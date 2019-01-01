فون دير لاين تحذر من المعاملة غير العادلة لدول شرق أوروبا

حذرت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية القادمة، من المعاملة غير العادلة لدول شرق الاتحاد الأوروبي، رغم أن المفوضية التي ستترأسها دير لاين قريبا وعدت باتخاذ إجراءات صارمة حيال الدول الأعضاء بسبب حكم القانون.

وقالت دير لاين في تصريحات نقلتها صحيفة سوديوتشه تسايتونج الألمانية، وهي واحدة من سلسلة من الصحف الأوروبية التي أجرت مقابلات معها ستنشر اليوم الجمعة: "في دول وسط وشرق أوروبا، يشعر الكثيرون أنهم غير مقبولين تماما".

وأضافت أن العقوبات المالية يجب أن تستخدم فقط كـ "ملاذ أخير بشكل مطلق" ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتابعت: "يتعين علينا جميع أن نتعلم أن حكم القانون هو دائما هدفنا، لكن لا يوجد أحد مثالي".

كما اقترحت دير لاين أيضا أن تمنح إيطاليا تنازلات عندما يتعلق الأمر بميزانيتها المثقلة بالديون. وقالت إن قواعد الميزانية بالاتحاد الأوروبي وضعت لأسباب وجيهة "لكن هناك أيضا الكثير من المرونة" التي يمكن استخدامها بشكل أفضل للسماح بنمو الاستثمارات.

وفي مقابلة أخرى ، وعدت دير لاين باتخاذ موقف صارم ضد روسيا، وقالت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية إن الكرملين "لا يلتمس عذرا للضعف" وأن العقوبات يجب أن تظل قائمة. لكنها تعهدت أيضا أن تعرض على روسيا إجراء جولة جديدة من الحوار.

وتم انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة رئيسة للمفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل البرلمان الأوروبي، وسوف تتولى هذا المنصب اعتبارا من أول نوفمبر خلفا لجان كلود يونكر.