مشاهدة العائلة الملكية البريطانية ومتابعتها هو أمر يشغل الكثيرين، سواء عن طريق الأخبار أو المناسبات خاصة بهم، أو أزياء الأميرات في كل ظهور لهن، أو مع أحاديثهم وصداقتهم، وهو ما تستغله الصحف في أن تفرد أوراقها لمثل هذه المواضيع، خاصة الأخبار التي تتعلق بالعائلة الملكية أو المشاهير حيث تأتي في صدر اهتمامتها.

ورصد تقرير أعدته مجلة "reader’s digest" الأمريكية علاقات الصداقة التي تجمع أفراد العائلة الملكية مع المشاهير..

- الأمير ويليام

تجمع الأمير ويليام تشارلز دوق كامبدرج صداقة بالممثل الإنجليزي إدي ريدماين، الحائز على جائزة الأوسكار، وبدأت هذه الصداقة بينهما منذ أن كانا في مدرسة "إتون" سوياص، وهي مدرسة داخلية بريطانية شهيرة تقع في مدينة تحمل ذات الاسم، كما انضما لفريق لعبة "Rugby union game play".

-بيكهام

تجمع الأمير هاري تشارلز دوق ساسيكس، صداقة بلاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام، وحضر بيكهام وزوجته فيكتوريا حفلي زفاف وليام وهاري.

وقال بيكهام للصحفيين الحاضريين في حفل زفاف هاري: "لقد جئت إلى هذا القصر عدة مرات وفي كل مرة كانت الزيارة مميزة ومحببة لدى أكثر.. وصداقتي بهاري أو ويليام طبيعية وهم شخصين رائعين".

- سيرينا ويليامز

هي زوجة الأمير هاري، ودوقة ساسيكس، وتجمعها صداقة مع لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز والتي حضرتك حفل زفاف ميجان وهاري، وعبرت ميركل عن حبها لصديقتها وعن ساعات التجول التي كانتا يقضيانها سوياً، واستمرار الرسائل والمحادثات بينهما حتى بعد زواج ميجان.

- أنجلينا جولي

هي دوقة كورنوال، والزوجة الثانية للأمير تشارلز، ولديها صداقة قوية بالنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، ومن القضايا المشتركة التي تجمعهما هي العنف وزيادة الوعي بالعنف الجنسي، وانضمتا سوياً لمشروع الحفاظ على البيئة.