فتح فصل تابع لمدرسة التمريض بمستشفى شرم الشيخ الدولي

أعلن عطية موسي نائب البرلمان عن دائرة شرم الشيخ أن وزارة الصحة قد وافقت على فتح فصل للتمريض تابع للأمانة العامة بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف نائب البرلمان أن الفصل سيجري افتتاحه بمستشفى شرم وجاري التنسيق بين الأمانة للمراكز الطبية ومستشفى شرم الدولي لبحث طرق وآليات فتح الفصل وتوفير كافة المقومات اللازمة لدراسة الطلاب.

وأوضح أن افتتاح هذا الفصل سيوفر عناء السفر والجهد الذي يبذله الطلاب الذين يلتحقون بمدرسة التمريض بمدينة الطور إضافة إلي أنه سيلتحق به الطلاب بمدن خليج العقبة مثل دهب ونويبع وطابا.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان كانت قد صدقت بالموافقة العام الماضي على فتح فصل جديد بمدرسة التمريض بمدينة الطور ليصبح إجمالي عدد الفصول بها 4 فصول دراسية، وذلك لاستيعاب الإقبال الشديد من قبل الطلاب.

كما صدقت على فتح فصل بمدينة سانت كاترين أيضا.