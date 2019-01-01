مهرجان النبيذ السويسري يجذب 40 ألف شخص في يوم الافتتاح

جذبت مراسم افتتاح مهرجان كبير يقام مرة كل عقدين للاحتفال بثقافة النبيذ السويسري عشرات الآلاف، أمس الخميس، في فيفي، بالقرب من جنيف.

وأقام المجتمع الصغير الذي يسكن بمحاذاة بحيرة ساحة مؤقتة لاستضافة 20 ألف متفرج، حيث يقدم 6000 فنان عروضا ليلية عن عمل منتجي النبيذ وتقاليدهم في هذه المنطقة التي تقع في غرب سويسرا.

وشاهد حوالي 40 ألف شخص الموكب الافتتاحي للمهرجان الذي سيستمر ثلاثة أسابيع اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء السويسرية "إس دي ايه".

وسار صانعو النبيذ والموسيقيون وحاملو الرايات إلى جانب مزارعي الجبال برفقة الأبقاء والماعز عبر "فيفي" التي تستضيف المهرجان منذ أواخر القرن الثامن عشر.

يشار إلى أن النبيذ السويسري عالي الجودة غير معروف خارج البلاد سوى على نطاق ضيق، حيث لا يتم تصدير إلا حوالي 1 بالمئة فقط من الإنتاج.