إصابة 3 أشخاص أثر انهيار «سقف» حجرة في الإسكندرية

أُصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة بكسور محدودة، وتم نقلهم - أمس الخميس -لمستشفى الأوقاف في منطقة الأنفوشي لتلقي العلاج؛ أثر انهيار سقف حجرة الطابق الثالث في عقار «قديم» مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، كائن في شارع وكالة الليمون، دائرة قسم شرطة الجمرك.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، إشارة من غرفة عمليات حي الجمرك إشارة تُفيد بالحادث، حيث كلَفت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي الجمرك، مسئول إدارة المشروعات بمرافقة فريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة العامة للعقار واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الواقعة.

تم فرض كردون حديدي حول العقار لتأمين المارة والسيارات، عقب تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الجمرك، تمهيدًا للعرض على النيابة لتباشر التحقيق.