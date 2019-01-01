 انتشال 3 جثامين بعد تحطم طائرة ألمانية في جبال الألب النمساوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتشال 3 جثامين بعد تحطم طائرة ألمانية في جبال الألب النمساوية

د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 10:47 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 10:47 م

أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الجمعة انتشال ثلاثة جثامين من البقايا المتفحمة للطائرة الصغيرة المسجلة في ألمانيا، وذلك بعد يوم من تحطمها في جزء صخري بجبال الألب النمساوية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هوية القتلى الثلاثة لا تزال مجهولة، وأن اختبارات الحمض النووي سوف تجرى لمعرفة من كان على متنها.

وحتى الآن توصل المحققون إلى أن الطائرة أقلعت من مطار مونتيشياري بشمال إيطاليا بالقرب من بريسكيا وأنها كانت متجهة إلى بلدة شفيبيش هال بجنوب ألمانيا.

واصطدمت الطائرة بجبل بالقرب من إنسبروك على ارتفاع 2300 لأسباب غير معلومة واشتعلت فيها النيران في وقت مبكر من مساء أمس الخميس.

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