«وول ستريت جورنال» تكشف تفاصيل إسقاط «الدرون» الإيرانية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، أن إسقاط الطائرة دون طيار الإيرانية لم يكن الحادث الوحيد الذي تعرضت له سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" والسفن المرافقة لها أثناء عبورها مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة التي تعد الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي يتواجد صحفيوها على متن "بوكسر" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن المجموعة التي تضم ست سفن دخلت مضيق هرمز الساعة 7 صباحا أمس الخميس، لتتعرض إلى سلسلة حوادث تقارب خطيرة مع العسكريين الإيرانيين، حتى بلغ التوتر ذروته في الساعة 10 صباحا بإسقاط الطائرة الإيرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات إضافية لتأمين عبور سفنها عبر المضيق، إذ نشرت على متنها عناصر من مشاة البحرية مسلحين بالرشاشات، فيما حلقت المروحيات الحربية فوق السفن.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه قبل وقت قصير من الحادث، اقتربت مروحية للبحرية الإيرانية من طراز Bell 212 (غير حربية) من "بوكسر" لتحلق على بعد أمتار معدودة منها قبل أن أجبرتها مروحية أمريكية على الابتعاد.

وفي حادث آخر، مرت بمحاذاة السفن الأمريكية أربعة قوارب سريعة إيرانية كما اقتربت منها سفينة عسكرية إيرانية على بعد نحو 500 متر قبل توجيه تحذير شفهي إليها.

وحلّقت مروحية أمريكية بين "بوكسر" والسفن المرافقة لها وسفينة إيرانية كتحذير إلى الأخيرة، ثم رصد العسكريون الأمريكيون "درون" استطلاع بيضاء من طراز Y-12 تم إسقاطها.

وأكد ضباط في "بوكسر" أن ناقلات نفطية وسفنا تابعة للإمارات والبحرين كانت تبحر في المضيق في تلك الأثناء.