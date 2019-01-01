عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الجمعة، مقطع فيديو يظهر تجمع لعشرات من اللبنانيين وغالبيتهم من العسكريين المتقاعدين قرب مبنى البرلمان ببيروت تعبيرا عن احتجاجهم على إقرار الموازنة العامة للعام 2019 والتي تحمل إجراءات تقشفية غير مسبوقة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد دعا إلى عقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامة للعام 2019 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 16 و17 و18 يوليو الجاري صباحًا ومساء.

وبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2019 منذ 30 أبريل الماضي في جلسات متتالية، وتوصل إلى إقرار موازنة تقشفية، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان في 27 مايو الماضي.

وشهدت العاصمة اللبنانية توترات منذ صباح أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع مواصلة مجلس النواب مناقشة الموازنة التقشفية.

وأغلق العسكريون المتقاعدون، عددا من الطرق الرئيسية الموصلة للعاصمة، احتجاجا على مشروع الموازنة الذي يقترح خفضا في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، وتسبب الإغلاق في تكدسات كبيرة وأعاق حركة السكان خلال تنقلهم لأعمالهم.