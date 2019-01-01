«فوربس»: محو الأمية المعلوماتية الحل الأساسي للتغلب على الأخبار المضللة

اعتبرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن تعليم المجتمعات أساسيات محو الأمية المعلوماتية هو الحل الأساسي لمواجهة الفضاء الرقمي الذي يموج في الأخبار المزيفة والتضليل والأكاذيب الرقمية.

وأوضحت المجلة فى تقرير لها أن المجتمع جعل الأولوية للسرعة بدلا من الدقة، والمشاركة عبر الانترنت بدلا من القراءة، والتعليق بدلا من الفهم، وأضافت أن الأطفال يتم تعليمهم كيفية تكرار ما يقوله الآخرون لهم والاعتماد على أدوات المساعدة الرقمية في تقييم العالم بدلاً من تعلم كيفية التنقل في الفضاء المعلوماتي بمفردهم.

وتابعت المجلة لم تعد المدارس تقوم بتعليم تثليث المصدر (أي الاعتماد على ثلاث مصادر للمعلومة) أو التحكيم في النزاع أو فصل الحقيقة عن الرأي أو تسلسل الاقتباس أو إجراء البحوث أو حتى المفهوم الأساسي للتحقق من الصحة.

وانتقدت "فوربس" المسارعة إلى اللجوء للتكنولوجيا من أجل حل أي مشكلة حاليا، دون مطالبة المجتمع بالقيام بأي شيء بمفرده، مشيرة إلى أن هذا بعيد تماما عن الحقيقة، قائلة: "للأسف هذه الطريقة في التفكير هي التي تقف وراء الجهود التي تنشر الأخبار المزيفة".

ورأت المجلة أنه بدلاً من الاستثمار في محو الأمية المعلوماتية، تضاعفت الحلول التكنولوجية لمكافحة الأكاذيب الرقمية، مع التركيز على تسخير جحافل من "مدققي الحقائق" والانتقال إلى قوائم المواقع الإلكترونية وغيرها من الإصلاحات السريعة التي لم تحقق الكثير في مكافحة التضليل الإلكتروني.

وبلورت المجلة الأمريكية المشكلة الأساسية في أن التكنولوجيا لا يمكنها إلا تخفيف الأعراض، ولكنها تعجز عن معالجة السبب الكامن وراء الأكاذيب الرقمية، والإيمان الأعمى بما نقرأه على شبكة الإنترنت وفشلنا في التحقق من صحة المعلومات والتحقق منها قبل أن نتشاركها مع الآخرين.

وأشارت المجلة إلى ضرورة تعليم المجتمعات أطفالها منذ سن مبكرة كيفية إجراء البحوث، وفهم المصادر، وتثليث المعلومات، والروايات المتضاربة، وإدراك أهمية مصدر تلك المعلومات، وليس فقط فحواها.