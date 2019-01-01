 الأرصاد: استمرار الانخفاض النسبي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: استمرار الانخفاض النسبي في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36


نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 7:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 7:18 ص

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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