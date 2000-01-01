الداخلية تنفذ ٥٣ ألف حكم قضائي متنوع خلال ٢٤ ساعة

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار ٢٤ ساعة ، في تنفيذ ٥٣ ألفا و٦٦٠ حكما قضائيا متنوعا.

وشملت هذه الأحكام تنفيذ ١٥٨ حكما جنائيا ، و١٧ ألفا و٤٦٩ حكم حبس جزئيا ، و٣ آلاف و٣٤٤ حكم حبس مستأنفا ، فضلا عن تنفيذ ٢٥ ألفا و٦٢٥ حكم غرامة و٧ آلاف و٦٤ مخالفة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار باقي الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم فى انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.