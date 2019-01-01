نائب كويتي: وصول الإخوان إلى متخذ القرار سيؤدي إلى تدمير الكويت

قال النائب بمجلس الأمة الكويتي أحمد الفضل، إن وصول عناصر (الإخوان) إلى متخذ القرار، سيؤدي إلى تدمير الكويت.

وشدد الفضل – في مؤتمر صحفي – على أهمية تطبيق القانون على أعضاء (الاخوان) في الكويت، قائلا: "استغرب أن (يرتعد) القانون عندما يتعلق الأمر بجماعة (الاخوان)، ولا تطبق عليهم القرارات، وفي المقابل تطبق على الآخرين"، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على جماعة (الإخوان) كما يطبق على غيرهم من المواطنين الكويتيين.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، قال الفضل: "نحن نعلم أن أطرافا في الإمارات والسعودية تقدموا ببلاغات عن أعضاء سابقين وناشطين وأشخاص بالكويت، إما متورطين بمؤامرة، أو بكلام فيه إساءة لهم، أو بشيء ضدهم ، لذلك نريد معرفة الإجراءات التي اتخذت بحقهم .. نعلم أن العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة متينة، ونتج عن ذلك تطبيق مواد القانون على أبناء الكويت ممن أخطأوا، وهم الآن في السجون، وفي الوقت ذاته هناك شخص بارز ومعروف وعضو سابق وإعلامي نراه حرا طليقا، يستدعى للنيابة والجهات الأمنية، ثم يخرج دون أن يمسه شيء".

وتساءل النائب بمجلس الأمة الكويتي: "لماذا يقف القانون عند أشخاص معينين، لا سيما من الجماعة إياهم؟ ويذهب ضحية تطبيقه شباب ليست لديهم أجندات، ولا يعتنقون أي أيديولوجيا، ويأخذون عقابهم ، كلنا ضد الإساءات لدول الخليج، ولا نريد أن تكون الكويت مسرحا لذلك، لكن هذه العقوبات مبالغ فيها".