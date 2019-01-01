منذ صباح أمس الأربعاء، انتشرت صور لتماسح يدق جرس باب أحد المنازل بولاية فلوريدا الأمريكية، ومن ثم اقتحم المنزل عبر نافذة المطبخ، وكثرت التعليقات على صور التمساح الذي يبلغ طوله 11 قدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسوك"، من بين السخرية والضحك والاستغراب، بالرغم من مرور أكثر من شهر على الحادث.

وتستعرض «الشروق» القصة كاملة مع إيضاح سبب اقتحام التمساح للمنزل:

في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي، استيقظت سيدة أمريكية تدعى ماري ويشهوسن، البالغة 77 عاما، بمنزلها بولاية فلوريدا في الساعة 3:30 صباحا، لتجد تمساحا بطول 11 قدما بمطبخها في مدينة كلير ووتر، وأسعت بإبلاغ قوات الشرطة، التي استجابت فور تلقى البلاغ، وقالت فى بيان لها، إنها اصطحبت معها صياد زواحف متخصص وقام بتقييده خلال 15 دقيقة بينما لم تقع إصابات، ولكن جرح التمساح الذي يبلغ طوله 3.40 متر، من الزجاج خلال عبوره النافذة.

أما عن السبب وراء دخول التمساح المنزل وفقا لما قالته ويشهوسن وذكرته شبكة ايه بي سي الأمريكية، هو إنه رأى وجهه على الزجاج، وظن أنه يوجد أنثى تمساح بالداخل، وقد حان موسم التزواج فكان على عجلة من أمره.

فلم تكن رؤية التماسيح في ولاية فلوريدا الأمريكة غريبة، فقد اشتهرت بشواطئها الرملية، وبيئتها المناسبة للتماسيح، حيث أنها تعيش في البحيرات الساحلية الضحلة، والأنهار والقنوات، والبحيرات الداخلية العميقة، كما أنها تعد رمزا تاريخيا بجنوب شرق الولايات المتحدة المليئة بالمستنقعات التي تعد الموطن الطبيعي للزواحف المخيفة.

فالبشر ليسوا الوجبة المفضلة للتماسيح، فهم يتغذوا على الأسماك والسلاحف والثدييات، وكذلك الطيور، ووفقا لمجوعة حماية المدافعين عن الحياة البرية، يعيش فى ولاية فلوريدا الأمريكية حوالي 1.25 مليون تمساح، من أصل 5 ملايين متواجدين فى الولايات المتحدة الأمريكية.