تنتشر الحشرات بكثرة في فصل الصيف، فكلما ارتفعت درجات الحرارة زادت أعدادهم، خاصة في الأماكن العامة، ونشرت مجلة "reader’s rigest" الأمريكية بعض المعلومات عن هذه الحشرات لتجنبها.

- شرب المياه الغازية

كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون، أن المياه الغازية واحدة من الأشياء التي تزيد من جاذبية الذباب، حيث قال جرايسون براون، مدير مختبر حشرات الصحة العامة في قسم علم الحشرات بجامعة كنتاكي، إن ثاني أكسيد الكربون يخرج من المشروبات الغازية عندما يتم فتح العبوات وهذا الأمر سيجذب البعوض بشكل ملفت.

- الملابس الضيقة

قد يعتقد البعض أن الملابس الضيقة، ستمنع وصول الحشرات للجسم لأن تعطيها الفرصة للنفوذ إلى الجلد، ولكن أكدت دراسة نشرت في مجلة علوم الحشرات أن البنطلونات الضيقة تعطي فرصة للحشرة أن تحدد مكان الجلد وتنفذ بأنيابها من خلاله.

- الزرع يطرد الحشرات

يكره الذباب عدة أنواع من الزهور والأعشاب، ولا يعيش ويتكاثر في أماكن زراعتها، مثل بلسم الليمون، والزنبق، والريحان، والنعناع، والثوم، فهذه الأشياء تمنع الحشرات من القدرة على شم رائحة الجلد أو العرق أو الدم وتحديد مكانه.

- الدخان يطرد الذباب

لا تتعايش الحشرات في الأماكن التي يوجد بها رائحة دخان، لإنه يخمد حواس الحشرة، فتصبح غير قادرة على ممارسة حاسة الشم.

- معالجة الجروح سريعا

يجب على أي شخص معالجة الجروح التي يتعرض لها بشكل سريع وعدم ترك الجلد للهواء مباشرةً، وهو ما أكدته دراسة أجريت عام 2004، حيث كشفت أن الذباب أكثر انجذابًا لرائحة الدم وخاصة فصيلة الدم O.

- الماء الراكد مكان للتكاثر

يُنصح بأن توخي الحذر في التعامل مع الماء الراكد، سواء على أغطية الزجاجات أو في أي مكان لأنه موطن مناسب لوضع البيض والتكاثر لدى الذباب؛ لذا يجب مسح أسطح الأماكن المبللة جيداً قبل لمسها.