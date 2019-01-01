أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالمقاومة ضد النظام النازي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمحاولة الاغتيال الفاشلة للزعيم النازي أدولف هتلر.

وقالت شتاينماير، الجمعة، في رسالة فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: "جميعنا يعلم: كان هناك مقاومة محدودة، لكن كان هناك شجعان، لم يغضوا الطرف، وحافظوا على الإنسانية، وحموا آخرين من الملاحقة، وأفشلوا جرائم نازية".

وأضاف شتاينماير: "المحاولة اليائسة لثوار 20 يوليو الشجعان لإنهاء الحرب الوحشية وحكم النظام النازي دفع المشاركون فيها ومن ساندوهم حياتهم مقابلها"، مشيرا إلى أنه تم نكران الاعتراف بجهودهم لفترة طويلة، وقال: "إنهم شكلوا بذلك جزءا مهما في تاريخ الحرية الألماني... لن ننسى شجاعتهم".

يُذكر أن العقيد كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج حاول، بالتعاون مع ضباط آخرين في 20 يوليو عام 1944، قتل هتلر بتفجير قنبلة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا هتلر من التفجير بجروح طفيفة.

وجرى إعدام شتاوفنبرج والضباط المتآمرين. وبوجه عام، راح نحو مئتي متآمر ضحية للقضاء النازي.