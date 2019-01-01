إيران ترد على ترامب: لم نفقد أي طائرة مسيرة

رد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي على إدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة، بالتأكيد على أن بلاده لم تفقد أي طائرة مسيرة.

وكتب عراقجي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إننا لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان أخر"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف ساخرا: "إننا قلقون من أن تكون السفينة الحربية بوكسر قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ!".

من جانبه، نفى كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، الجمعة، مزاعم الرئيس ترامب بشأن إسقاط طائرة ايرانية مسيرة.

وقال العميد شكارجي في تصريح له،نقلته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، " تصريحات الرئيس الأمريكي هذه تهدف لخلق التوتر وزعزعة الأمن في منطقة الخليج الفارسي المهمة ومضيق هرمز الاستراتيجي".

ونوه إلى أن "القوات المسلحة الايرانية تعتبر دائماً مهمة حراسة ومراقبة أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز مهمتها القانونية وفق القوانين الدولية".

كان الرئيس ترامب قد اعلن أمس الخميس بأن المدمرة البرمائية "يو اس اس بوكسر الأمريكية قد اسقطت طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز بعد ان اقتربت منها نحو 900 متر ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها.

كانت إيران قد أعلنت عن اسقاط طائرة مسيرة أمريكية الشهر الماضي دخلت مجالها الجوي على حد قولها، فيما قالت الولايات المتحدة أنه تم اسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي.