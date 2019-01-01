ميركل: لم أندم على استقالتي من زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها غير نادمة أبدًا على استقالتها من زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وقالت ميركل، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة: "أنا لست نادمة على أي قرار اتخذته".

وفي ما يتعلق بتراجع شعبية وتصنيف حزب ميركل كما يتضح من نتائج الاستطلاع، اعتبرت المستشارة ميركل أنه إذا كان الحزب "يواصل العمل بهدوء أكثر" سيكون قادرًا على تحسين وضعه.

وأضافت ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ 2005، أنها لن تترشح لرئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كما أنها لا تنوي المنافسة على منصب المستشارة مرة أخرى في عام 2021.