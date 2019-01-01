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ترامب: سنبحث مع لندن احتجاز إيران للناقلة البريطانية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:18 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:18 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستبحث مع لندن حادث احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.

كان مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة أنه اطلع على التقارير حول احتجاز الناقلة.

وفي طهران، صرح مصدر عسكري إيراني، اليوم، بأن ناقلة النفط البريطانية (ستينا أمبيرو)، تم توقيفها بسبب إطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية عن المصدر، الذي لم تسمه، القول "إن السبب وراء توقيف الناقلة البريطانية يكمن في عدم الالتزام بخطوط الملاحة في مضيق هرمز وإطفاء جهاز تحديد الموقع "أيه أي أس" وتلويث المياه الدولية وعدم الاعتناء بتحذيرات إيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في منطقة مضيق هرمز لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية.

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