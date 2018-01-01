 محافظ الشرقية: سأتوجه إلى الطفل الذي سقط في بالوعة للاطمئنان عليه - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: سأتوجه إلى الطفل الذي سقط في بالوعة للاطمئنان عليه

محافظ الشرقية ممدوح غراب
محافظ الشرقية ممدوح غراب
هديل هلال
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:34 ص

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه سيذهب إلى الطفل الذي سقط في بالوعة صرف صحي أثناء لهوه بالطائرة الورقية في مدينة الزقازيق، غدًا للاطمئنان عليه.

وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن مديرية الطرق بالمحافظة هي المسؤولة عن متابعة المشروع، والمسؤولة عن تأمين المشروع وتطبيق كل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

ونوه إلى أن عدم تطبيق هذه الاشتراطات ليست مسؤولية الحي، متابعًا: «كرئيس حي إذا وجد غطاء مسروقًا يجب عليه أن يتدخل ويحضر شركة المياه، أما المسؤول عن المشروع إداريًا هي المديرية والمقاول لوجود اشتراطات صحة يجب أن يطبقها».

ولفت محافظ الشرقية إلى محاسبة المشرفين على المشروع من مدير المديرية وحتى المقاول، مضيفًا: «تم اختصامهم رسميًا لاتخاذ إجراء جنائي، وسيتم تطبيق غرامة لعدم تطبيق اشتراطات العمل».


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