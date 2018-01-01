متحدث الخارجية: الرغبات الليبية للدعم المصري في مواجهة الإرهاب مستفزة لبعض الناس

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «مصر لا تحابي سوى الشعب الليبي والدولة الليبية التي تحافظ عليها»، مشيرًا إلى أن «الهدف الأساسي لمصر في الأزمة الليبية هو العمل للتوصل إلى الهدوء والاستقرار والأمن للشعب الليبي».

وأضاف «حافظ» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء أمس السبت، أن «الاندهاش من بعض التصرفات من بعض الدوائر الأجنبية بما فيها تركيا أمر واضح ومستمر»، لافتًا إلى أن «الرغبات الليبية للدعم المصري في مواجهة الإرهاب والتطرف ومواجهة عدم الاستقرار في بلدهم، مستفزة لبعض الناس».

وذكر أن «تصريحات المسؤولين الأتراك التي تنطوي حول تساؤل مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية لدعم مصر أمر مثير للاندهاش»، منوهًا أن «مظاهر الإرهاب والتطرف تتمثل في نقل مقاتلين أجانب إلى ليبيا من سوريا».

وتابع: «نتعجب من أن الإدارة التركية تقحم بلادها في مغامرات خارج حدودها وتتورط في نزاعات تبعد آلاف الكيلومترات عن أراضيها»، مؤكدًا رفض مصر لأي تدخلات تركية سياسية وعسكرية في الشأن العربي بشكل واضح.

وأوضح أن «كل التدخلات التركية تفتقر إلى أي سند شرعي وتنتهك قرارات مجلس الأمن سواء في ليبيا أو العراق وسوريا»، مضيفًا أنها «تمثل عدم اكتراث بالشعب التركي وإهدار موارده سواء المالية أو البشرية وتتسبب بإقحامه في بؤر نزاعات مختلفة».

وأردف: «ما مصلحة هذا؟ نعرب عن الاندهاش من هذا الأمر، والهدف في مصر هو العمل على التوصل إلى الأمن والاستقرار والتسوية ووحدة الأراضي والمؤسسات الليبية وليس تقسيم البلد».