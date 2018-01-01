مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: الأتراك بدأوا يعيدون حساباتهم بعد تقديم الدعم المباشر من مصر لنا

المحجوب: تركيا ألغت مناورات كانت تستعد لها باتجاه سرت نتيجة للترتيبات التي دخلت على الموقف العسكري



قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن الأتراك بدأوا يعيدون حساباتهم كثيرًا بعد تقديم الدعم المباشر من مصر للجيش الليبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن قوة مصر الجوية قوة ضاربة، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن تدخل تركيا في مغامرة أمام مصر خاصة إذا طالت الحرب ولم تكن حاسمة.

وأوضح أن أي إطالة للحرب ستمثل خطورة على العمليات العسكرية التركية في ليبيا، لافتًا إلى أن هناك تضخيم في تصريحات تركيا، بينما الحقيقة على الأرض أضعف بكثير من حجم تلك التصريحات، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن تركيا كانت تستعد لمناورات على ثلاثة مواقع مقابلة للساحل الليبي باتجاه سرت، ولكن تم إلغاؤها نتيجة للترتيبات التي دخلت على الموقف العسكري على الأرض، خصوصًا بعد ما حدث مؤخرًا من تدمير لقاعدة الوطية.