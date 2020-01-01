مدرب ليستر: مازلنا نمتلك حظوظا وفيرة للعب في دوري الأبطال

شدد برندان رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي على أن فريقه مازال يمتلك الأمل في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، رغم خسارته القاسية صفر / 3 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبحت آمال ليستر، الذي حقق انتصارين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، في المشاركة بدوري الأبطال الموسم القادم مهددة بقوة، بعدما تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الرابع (مؤقتا) بترتيب المسابقة.

وبات ليستر قريبا من فقدان المركز الرابع حال فوز أو تعادل مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة أيضا، على ضيفه ويستهام يونايتد يوم الأربعاء القادم في نفس المرحلة

وستكون مباراة ليستر وضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد القادم حاسمة في تحديد المتأهل منهما لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقال رودجرز عقب الخسارة أمام توتنهام "لقد كانت مباراة مضحكة لأنني اعتقدت أننا لعبنا بشكل جيد في أجزاء منها، لم نبدأ بالشراسة الكافية واهتزت شباكنا في أوقات سيئة".

وأوضح مدرب ليستر "لقد تلقينا أهدافا عبر ثلاث هجمات مضادة. كان اللاعبون يلعبون لكبريائهم في الشوط الثاني وقدموا كل شيء، لكننا لم نكن نملك القدرة على تحقيق أهدافنا اليوم".

وجاء الهدف الأول لتوتنهام عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جيمس جوستين لاعب ليستر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة، فيما أضاف هاري كين الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 37 و40.

وتطرق رودجرز للحديث عن المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد قائلا "لدينا فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. سيستريح اللاعبون بضعة أيام ثم يركزون على المباراة التالية. ستكون مباراة رائعة ويمكننا أن ننظر إلى الأمام".