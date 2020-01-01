حليف رئيسي لنتنياهو يدعو إلى حظر الاحتجاجات المناهضة للحكومة

دعا حليف رئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى حظر الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبرر ميكي زوهار رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست دعوته لحظر الحق الديمقراطي في التظاهر مؤقتا باستمرار تفشي فيروس كورونا.

وكتب حليف نتنياهو، على "تويتر": "السماح للمظاهرات الحاشدة التي تشكل خطرا على صحة الجمهور الإسرائيلي، من جهة، رغم استمرار إغلاق العديد من الشركات التي تلتزم بالتدابير من ناحية أخرى، هو أمر عبثي".

وأضاف: "يجب على الحكومة أن تقرر؛ إما فتح الاقتصاد، بما في ذلك المظاهرات الحاشدة المليئة بالكراهية غير المبررة، أو أن توقف فورا هذه المظاهرات الحاشدة تماما كما يتم إغلاق الشركات".

واعتبر نتنياهو نفسه، الذي يواجه غضبا متزايدا من جراء تعامل حكومته مع الموجة الثانية من تفشي فيروس في إسرائيل، أن التظاهرات أمام مقر إقامته ليست عفوية ولا يقوم بها إسرائيليون، وإنما ينظمها من وراء الكواليس جماعات "يسارية" موالية للفلسطينيين. ونشر صورة على موقع تويتر تظهر التلويح بعلم فلسطيني خلال تظاهرة، وكتب فوقها "فضيحة وعار".