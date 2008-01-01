ميسي يساهم في 1000 هدف خلال مسيرته

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رقم أسطورة البلوجرانا السابق تشافي هرنانديز، في بطولة الدوري الإسباني.

وقاد ميسي برشلونة للفوز على ألافيس بخماسية نظيفة في ختام مباراة الفريق في الموسم الحالي من الليجا، موقعًا على هدفين، ليرفع رصيده إلى 25 في صدارة قائمة هدافي الدوري.

وأوشك ميسي على تعزيز رقمه القياسي التاريخي، كأكثر لاعب يفوز بجائزة هداف دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث تُوج بالجائزة ست مرات في المواسم السابقة.

وصنع ميسي الهدف الأول في شباك ألافيس، الذي سجله أنسو فاتي في الدقيقة 24، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة لليجا، اليوم الأحد.

ووفقًا لحساب "الدوري الإسباني" عبر تويتر، تجاوز ميسي رقم تشافي، كأفضل صانع للأهداف في تاريخ الليجا خلال موسم واحد.

ورفع ميسي رصيده من صناعة الأهداف في الليجا هذا الموسم، إلى 21 هدفا، متخطيًا تشافي الذي صنع 20 هدفًا في موسم 2008-2009.

وفي مختلف المسابقات، كسر ميسي حاجز المساهمة في 1000 هدف، معلنًا عن رقم أسطوري جديد، بعدما سجل 703 أهداف خلال مشواره الكروي، وصنع 297 هدفًا.